"كانت بتنشر الغسيل".. مصرع ربة منزل سقطت من شرفة منزلها في البحيرة



البحيرة - أحمد نصرة:

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الأربعاء، إثر سقوطها من شرفة منزلها أثناء نشر الملابس بمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة المحمودية، بلاغا من المستشفى العام، يفيد بوصول "عزة. ع. م"، 20 عاما، ربة منزل، مقيمة بمدينة المحمودية، مصابة بكسر في الجمجمة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ادعاء سقوط من أعلى، وتوفيت عقب وصولها.

بسؤال أسرة الفتاة قرروا أنه أثناء نشرها الملابس بشرفة الشقة محل سكنهم بالطابق الأول علوي، اختل توازنها وسقطت أرضا، ما أدى لإصابتها التي أودت بحياتها، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاتها أو يشتبهوا جنائيا.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.