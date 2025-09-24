ماكرون يرد على ترامب: فرنسا لن تقف مكتوفة الأيدي ضد إسرائيل



وكالات

رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن اعتبار الاعتراف بدولة فلسطين يشكّل "مكافأة" لحماس والإرهاب.



وقال الرئيس الفرنسي، خلال تصريحات إعلامية، إنه من الخطأ تماماً القول إن هذه مكافأة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مؤكدَا أنها الطريقة الوحيدة لعزلها.



وحذّر ماكرون من نيويورك، من أن فرنسا "لن تقف مكتوفة الأيدي" في حال اتخاذ إسرائيل إجراءات انتقامية جراء الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.



وأوضح: "نحن مستعدون خطّطنا لكل الخيارات الممكنة، ما يعني أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أبداً نحن ببساطة نخطط مسبقاً، وسندافع دائما عن مصالح فرنسا أينما كان".