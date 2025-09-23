ماكرون لترامب: تفكيك حماس لن ينجح

وكالات

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال اللقاء، أكد ماكرون أن غزة في حاجة إلى أكثر من مجرد حل عسكري، مشيرا إلى أنه يجب التركيز على مستقبل القطاع، موضحا في الوقت نفسه أن "لا أحد ينسى هجوم 7 أكتوبر 2023"، لافتا إلى أن فرنسيين أيضا قُتلوا في الهجوم.

وأضاف ماكرون: "مع ذلك، بعد نحو عامين، ما النتيجة؟ مرة أخرى، يغتالون كبار قادة حماس وهذا إنجاز عظيم، لكن في الوقت نفسه لدينا عدد من مقاتلي حماس مساوٍ لعددهم في اليوم الأول من الحرب. لذا، لا جدوى من تفكيك حماس".

وشدد الرئيس الفرنسي، على أن هذه ليست الطريقة الصحيحة للمضي قدما، مؤكدا أن "هناك حاجة إلى عملية كاملة في غزة"، وكذلك حاجة إلى خطة شاملة لليوم التالي في القطاع.