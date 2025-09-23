وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن تعطّل جهاز التلقين والسلم المتحرك في مبنى الأمم المتحدة جعلا خطابه في افتتاح أعمال الجمعية العامة "أكثر تشويقا".

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" الثلاثاء: "كان شرفًا عظيمًا لي أن أتحدث أمام الأمم المتحدة. أعتقد أن الخطاب لاقى استحسانًا كبيرًا. ركز بشكل كبير على الطاقة والهجرة، لقد تحدثتُ عن هذا الموضوع لفترة طويلة".

وأضاف ترامب: "كان هذا المنتدى الأفضل على الإطلاق من حيث إلقاء هذين البيانين المهمين. آمل أن يتمكن الجميع من مشاهدته! تعطل جهاز التلقين وتوقف السلم الكهربائي فجأةً أثناء صعودنا إلى المنصة، لكن هذين الحدثين على الأرجح جعلا الخطاب أكثر تشويقًا مما كان ليكون عليه لولا ذلك".

وأوضح ترامب "إنه لشرفٌ عظيمٌ دائمًا أن أتحدث في الأمم المتحدة، حتى لو كانت معداتها معطلة بعض الشيء. لنجعل أمريكا عظيمةً مجددًا".

وقبل أن يفتتح الرئيس الأمريكي كلمته، اكتشف أن جهاز "التلقين" لم يكن يعمل، ليؤكد أنه لا يمانع إلقاء خطابه بدونه. وقال ترامب: "مع ذلك سعيد بوجودي هنا معكم.. بهذه الطريقة تتحدثون من القلب، لا يسعني إلا أن أقول إن من يشغّل جهاز التلقين هذا في ورطة كبيرة".