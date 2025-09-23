حماس ترد على ترامب: مجرم الحرب نتنياهو هو معطل المفاوضات

وكالات

ردت حركة المقاومة الإسلامية حماس على كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الأمم المتحدة، بأنهم لم يكونوا يومًا عقبة في طريق الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن حماس قدمت في سبيل المفاوضات كل المرونة والإيجابية اللازمة.

وقالت حماس، خلال بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية والوسطاء والعالم أجمع، يعلمون أن مجرم الحرب الحقيقي هو رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هو المعطل الحقيقي والوحيد لكل محاولات التوصل لاتفاق.

ودعت حماس، الإدارة الأمريكية للتدخل الإيجابي وإلزام حكومة الاحتلال بوقف جرائم الإبادة والتهجير في حق الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حماس رفضت عروض السلام، منتقدًا الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، مضيفًا "هناك من يسعى للاعتراف بدولة فلسطينية بشكل احادي وهو ما يمثل مكافأة للإرهاب".

وأضاف ترامب خلال كلمته في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، "أنه يجب ألا يتم منح الجوائز لحماس والاستسلام لها ويجب الإفراج عن جميع الأسرى الآن".

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه يجب على الجميع العمل على إنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل فوري، والتفاوض على السلام وإعادة جميع الأسرى.