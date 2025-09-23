رئيسة وزراء إيطاليا: يجب ممارسة معظم الضغوط على حماس وليس إسرائيل

وكالات

قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، الثلاثاء، إن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يكون مشروطا بإطلاق كل الأسرى واستبعاد حماس من الحكم.

وأشارت ميلوني، في كلمتها في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أنه يجب ممارسة معظم الضغوط الآن على حركة حماس لا إسرائيل.

وتتزامن تصريحات ميلوني، مع موجة احتجاجات عارمة اجتاحت عدّة مدن إيطالية اعتراضا على عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وخرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في عشرات المدن الإيطالية، أغلقوا المدارس ومحطات القطارات والموانئ والطرق الرئيسية، في واحدة من بين أكبر الاحتجاجات على مستوى أوروبا ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.