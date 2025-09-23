إعلان

الرئيس البرازيلي: النظام الدولي يتنازل لسياسات القوة

كتب : مصراوي

05:31 م 23/09/2025

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الثلاثاء، إن سلطة الأمم المتحدة على المحك، مشيرا إلى أن العالم يشهد زيادة في قوة نظام دولي يتنازل لسياسات القوة.

وأوضح دا سيلفا، في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن البرازيل اختارت أن تدافع عن ديمقراطيتها التي اكتسبها الشعب بعد عقدين من الحكومات الدكتاتورية، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق السلام مع الإفلات من العقاب.

وأشار دا سيلفا، إلى أنه أرسل رسالة للجميع بأن الديمقراطية والسيادة ليست محل تفاوض في بلده، موضحا أن الديمقراطية تعمل على ضمان الحقوق الأساسية ورفض عدم المساواة.

وأكد الرئيس البرازيلي، أن الفقر عدو الديمقراطية بنفس قدر التطرف، منوها إلى أن 670 مليون شخص في العالم يعانون من الجوع و2.3 مليار شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وأضاف دا سيلفا: "يجب التخفيف من الديون ويجب أن يدفع الأثرياء أموالا أكثر من العمال".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا البرازيل سياسات القوة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد رفع الدعم بنهاية العام.. كيف سيتم تسعير البنزين والغاز لحظيا؟
الذهب يرتفع عالميا لذروة غير مسبوقة ليسجل أعلى مستوى تاريخي
غلق المحلات 10 مساء.. موعد تطبيق المواعيد الشتوية
ننشر شروط التعيين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد