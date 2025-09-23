الرئيس البرازيلي: النظام الدولي يتنازل لسياسات القوة

وكالات

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الثلاثاء، إن سلطة الأمم المتحدة على المحك، مشيرا إلى أن العالم يشهد زيادة في قوة نظام دولي يتنازل لسياسات القوة.

وأوضح دا سيلفا، في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن البرازيل اختارت أن تدافع عن ديمقراطيتها التي اكتسبها الشعب بعد عقدين من الحكومات الدكتاتورية، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق السلام مع الإفلات من العقاب.

وأشار دا سيلفا، إلى أنه أرسل رسالة للجميع بأن الديمقراطية والسيادة ليست محل تفاوض في بلده، موضحا أن الديمقراطية تعمل على ضمان الحقوق الأساسية ورفض عدم المساواة.

وأكد الرئيس البرازيلي، أن الفقر عدو الديمقراطية بنفس قدر التطرف، منوها إلى أن 670 مليون شخص في العالم يعانون من الجوع و2.3 مليار شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وأضاف دا سيلفا: "يجب التخفيف من الديون ويجب أن يدفع الأثرياء أموالا أكثر من العمال".