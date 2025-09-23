أمريكا تفكك شبكة تعطيل اتصالات قبل ساعات من اجتماع الأمم المتحدة

أ ش أ

أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي الثلاثاء، تفكيك شبكة تضم أكثر من 100 ألف شريحة هاتف محمول كان من الممكن أن تُعطل شبكة الاتصالات في نيويورك قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء في بيان للجهاز "بالإضافة إلى تنفيذ تهديدات هاتفية مجهولة المصدر، يُمكن استخدام هذه الوسائل لشن مجموعة واسعة من هجمات الاتصالات"، موضحاً "يشمل ذلك تعطيل أبراج الهواتف المحمولة، وتمكين هجمات قطع الخدمة، وتسهيل الاتصالات المجهولة والمشفرة بين الجهات الفاعلة المحتملة والشركات الإجرامية".

ومن المقرر أن تبدأ الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء بخطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن بين الذين سيتحدثون اليوم في الأمم المتحدة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو دا سيلفا والرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كما سيتحدث اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش و أنالينا بيربوك رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.