عاصرت 3 سلاطين و12 رئيسًا.. رحيل أكبر معمرة تركية

03:12 م 23/09/2025

الجدة عائشة بيري

ودّعت تركيا الجدة عائشة بيري، التي رحلت عن عمر يناهز 127 عامًا في منطقة صولوا بمحافظة أماسيا، في رحلة حياة استثنائية امتدت منذ عام 1898.

وعاشت الجدة عائشة حقبة طويلة شهدت خلالها فترات حكم آخر 3 سلاطين للدولة العثمانية، وهم السلطان عبد الحميد الثاني، والسلطان محمد الخامس رشاد، والسلطان محمد السادس وحيد الدين، كما عاصرت 12 رئيسا للجمهورية التركية بدءا من مصطفى كمال أتاتورك وحتى الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

كانت الراحلة أمًا لخمسة أبناء وجدة لعشرين حفيدًا، وقد عانت في أيامها الأخيرة من ضيق تنفس وفشل في عدد من الأعضاء، لتفارق الحياة خلال مكوثها في المستشفى.

شيّع جثمانها من مسجد حجي مصطفى بمشاركة واسعة من الأهالي وأقاربها، قبل أن توارى الثرى في مقبرة البلدة. وقال رئيس بلدية صولوا، عفت أوزون، الذي حضر الجنازة وزارها في عيد الفطر الماضي: "كانت الجدة عائشة أكبر المعمرين في منطقتنا. نسأل الله أن يتغمدها برحمته الواسعة، ونتقدم بالعزاء لأسرتها".

الجدة عائشة بيري رحيل أكبر معمرة تركية تركيا

