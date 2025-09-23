إعلان

تعليق العمليات في عدة مطارات روسية جراء هجمات بمُسيرات أوكرانية

كتب : مصراوي

01:23 م 23/09/2025

السلطات الروسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

موسكو (د ب أ)

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، أن عدة مطارات روسية اضطرت إلى تعليق عملياتها خلال الليل إثر موجة من الهجمات بطائرات مُسيرة الأوكرانية.

وحذرت شركة "إيروفلوت"، أكبر شركة طيران روسية، من أنها ستستغرق يومًا كاملًا لاستعادة جدول رحلاتها الكامل في مركزها الرئيسي بمطار شيريميتيفو في العاصمة موسكو، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للطيران المدني (روسافياتسيا)، أنه تم إغلاق مطار شيريميتيفو، أكبر مطارات البلاد، لنحو أربع ساعات مساء أمس الاثنين أمام رحلات الوصول والمغادرة.

وتأخرت عشرات الرحلات الجوية، كما تأثرت مطارات أخرى، من بينها مطارات دوموديدوفو وفنوكوفو وجوكوفسكي في موسكو، بالإضافة إلى مطارات إقليمية في قازان وسامارا وساراتوف على نهر الفولجا وجيليندجيك على البحر الأسود.

من جانبه، أعلن الجيش الروسي إسقاط 69 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، لكن السلطات قالت لاحقا إن رصد طائرات مسيرة استمر فوق منطقة موسكو صباح اليوم الثلاثاء، فيما لم للتطرق لأي تفاصيل عن الأهداف المقصودة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السلطات الروسية طائرات مُسيرة الأوكرانية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز لأعلى مستوى تاريخي له
غلق المحلات 10 مساء.. موعد تطبيق المواعيد الشتوية
ننشر شروط التعيين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد