خلال الليل.. الدفاع الجوي الروسي يُدمر 69 طائرة مسيرة أوكرانية



وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 69 طائرة أوكرانية مسيرة، خلال الليلة الماضية، فوق مقاطعات عدة.

قالت الوزارة في بيان: "من منتصف الليل إلى 7.00 صباحا بتوقيت موسكو، تم تدمير 69 طائرة مسيرة أوكرانية، بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة".

وأضاف البيان: "تم تدمير الطائرات المسيرة فوق أراضي مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكالوجا وكورسك وموسكو، وروستوف وريازان وسامارا وساراتوف وجمهورية القرم".

كان عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أكد، في وقت سابق أمس الاثنين، التصدي وإسقاط مسيرات أوكرانية كانت تستهدف العاصمة.

قال سوبيانين إن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي اعترضت وأسقطت مسيرات جوية أوكرانية حاولت مهاجمة موسكو، وفقا لسكاي نيوز.