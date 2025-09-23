الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في شمال قطاع غزة



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط بصفوفه خلال عملياته في مدينة غزة شمال القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "إن الرائد شاحار نتانيل بوزاغلو، 27 عاما، من مجدال هعيمق، قائد سرية في سلاح المدرعات الكتيبة 77، اللواء السابع، سقط خلال القتال في شمال قطاع غزة".

وقال موقع "واينت"، إن الرائد بوزاغلو قتل أمس بقذيفة آر بي جي أطلقت على دبابته في مدينة غزة.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه بعد ظهر أمس، وخلال عملية للفرقة 36 في مدينة غزة، أطلق إرهابيون قذيفة آر بي جي على دبابة كان يتواجد فيها قائد السرية"، مضيفة أن "الرائد شاحار بوزاغلو قتل، ولم يصب أفراد الطاقم الثلاثة الآخرون بأذى.

ولفتت الهيئة إلى أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي وصلت إلى موقع الحادث وعزلت المنطقة، وفي الوقت نفسه، أطلقت طائرة النار على نقاط مشبوهة".

وأكدت الهيئة أن الرائد شاحار بوزاغلو يعد أول جندي يقتل في مدينة غزة منذ بدء الجيش الإسرائيلي عملية احتلال المدينة.