العاهل الأردني: حرب غزة يجب أن تنتهي.. وحل الدولتين سيحقق السلام في الشرق الأوسط

كتب : مصراوي

01:29 ص 23/09/2025

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

وكالات

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إن الحرب على غزة يجب أن تنتهي، ويجب أن تتدفق المساعدات الإنسانية إلى هناك، داعيًا إلى تطبيق حل الدولتين لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف العاهل الأردني، أن التزام العديد من الدول بتحقيق السلام يشير إلى بدء عملية جوهرية وطويلة لكنها ضرورية للمنطقة، قائلًا: "إن لكل بلد وشعب الحق في أن يكون له صوت مسموع.

وعبر العاهل الأردني عن شكره لفرنسا والمملكة العربية السعودية على عقد مؤتمر حل الدولتين، وفقا للغد.

