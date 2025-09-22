إعلان

الرئيس الفلسطيني: اعترفنا بحق إسرائيل في الوجود ولا زلنا نعترف بها

كتب : مصراوي

11:17 م 22/09/2025

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة عبر الفيديو، خلال انطلاق مؤتمر حل الدولتين برئاسة السعودية وفرنسا في الأمم المتحدة، أكد فيها أن الفلسطينيين اعترفوا بحق إسرائيل في الوجود ولا يزالون يعترفون بها.

وقال عباس: "اعترفنا بحق إسرائيل في الوجود ولا زلنا نعترف بها"، مضيفًا: "نثمن مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين".

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن بلاده تشيد بدور السعودية وفرنسا الكبير في حشد الاعترافات الدولية، مؤكدًا: "مستعدون للعمل مع جميع الشركاء لتنفيذ خطة السلام بإعلان نيويورك".

وشدد عباس على أن "الحرب على فلسطين يجب أن تتوقف فورا"، مضيفًا: "فجر الحرية والاستقلال قادم لا محالة".

كما دعا إسرائيل إلى "الجلوس على طاولة المفاوضات لوقف شلال الدم".

واختتم الرئيس الفلسطيني كلمته بالتأكيد على رفض "الخلط بين التضامن مع قضية فلسطين ومعاداة السامية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الفلسطيني محمود عباس حق إسرائيل في الوجود مؤتمر حل الدولتين قضية فلسطين ومعاداة السامية مؤتمر نيويورك خطة السلام بإعلان نيويورك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ملخص حفل الكرة الذهبية.. عثمان ديمبيلي أفضل لاعب .. ومحمد صلاح رابعًا
بعد الاعتراف بدولة فلسطين رسميًا.. ‏ماكرون يهدد إسرائيل