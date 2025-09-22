الرئيس الفلسطيني: اعترفنا بحق إسرائيل في الوجود ولا زلنا نعترف بها

ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة عبر الفيديو، خلال انطلاق مؤتمر حل الدولتين برئاسة السعودية وفرنسا في الأمم المتحدة، أكد فيها أن الفلسطينيين اعترفوا بحق إسرائيل في الوجود ولا يزالون يعترفون بها.

وقال عباس: "اعترفنا بحق إسرائيل في الوجود ولا زلنا نعترف بها"، مضيفًا: "نثمن مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين".

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن بلاده تشيد بدور السعودية وفرنسا الكبير في حشد الاعترافات الدولية، مؤكدًا: "مستعدون للعمل مع جميع الشركاء لتنفيذ خطة السلام بإعلان نيويورك".

وشدد عباس على أن "الحرب على فلسطين يجب أن تتوقف فورا"، مضيفًا: "فجر الحرية والاستقلال قادم لا محالة".

كما دعا إسرائيل إلى "الجلوس على طاولة المفاوضات لوقف شلال الدم".

واختتم الرئيس الفلسطيني كلمته بالتأكيد على رفض "الخلط بين التضامن مع قضية فلسطين ومعاداة السامية".