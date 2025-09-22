ترامب يكشف عن احتمال استحواذ أمريكيين على منصة تيك توك

(أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بعض المليارديرات البارزين، ومن بينهم رائد الإعلام روبرت مردوخ ومايكل ديل مؤسس شركة ديل لصناعة الكمبيوتر، قد يشاركون في صفقة للاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي الصينية الشهيرة تيك توك.

وأشار ترامب في مقابلة تلفزيونية مع قناة فوكس نيوز، إلى أن روبرت مردوخ 94 عاما، وابنه لاكلان مردوخ، رئيس قناة فوكس نيوز وشركة نيوز كورب، ضمن قائمة المشاركين المحتملين في هذه الصفقة.

وأضاف ترامب "أعتقد أنهم سيكونون ضمن المجموعة، بالإضافة إلى عدد آخر من الأشخاص. إنهم أناس بارزون للغاية، ووطنيون أمريكيون، يحبون هذا البلد. أعتقد أنهم سيؤدون دورا قيما".

كما صرّح ترامب أمس الأحد، أن لاري إليسون، مؤسس ورئيس شركة أوراكل العملاقة في مجال التكنولوجيا، قد يشارك في الصفقة، علما بأن مشاركته قد تم الكشف عنها سابقاً.

وفي يوم السبت، قالت كارولين ليفت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن أوراكل ستكون مسؤولة عن بيانات التطبيق وأمانه، وأن الأمريكيين سيشغلون ستة من أصل سبعة مقاعد في مجلس الإدارة المقترح.

لا تزال تفاصيل الصفقة النهائية غير واضحة، حيث ناقش ترامب صفقة تيك توك مع الرئيس الصيني شي جين بينج في مكالمة هاتفية مطولة يوم الجمعة الماضية.

ويملك المسؤولون الصينيون والأمريكيون حتى 16 ديسمبر المقبل، للاتفاق على التفاصيل، بعد آخر تمديد الأجل النهائي، من قبل إدارة ترامب لحظر التطبيق في الولايات المتحدة.

وكان الكونجرس قد مرر تشريعا ينص على حظر تيك توك اعتبارا من يناير المقبل، لكن ترامب وقع مرارا أوامر تتيح للتطبيق الاستمرار في العمل بالولايات المتحدة، بينما تسعى إدارته للتوصل إلى اتفاق يتيح بيع عمليات التطبيق في أمريكا.