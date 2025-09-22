العاصفة جابرييل تتحول إلى إعصار من الفئة الثالثة في المحيط الأطلسي

ميامي- (أ ب)

تحولت العاصفة جابرييل اليوم الاثنين إلى إعصار من الفئة الثالثة في المحيط الأطلسي، ومن المتوقع أن يظل بعيدا عن اليابسة.

وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي أن جابرييل تصاحبه رياح تصل سرعتها القصوى إلى 120 ميلا في الساعة، مما يجعله إعصارا من الفئة الثالثة.

ويقع الإعصار على بعد 195 ميلا شمال شرق برمودا.

وأصبح جابرييل أمس الأحد إعصارا من الفئة الأولى قبل أن تزداد قوته في المياه الدافئة للمحيط الأطلسي. وكان يتحرك شرق برمودا.

ووصلت أمواج عاتية جراء الإعصار إلى برمودا أمس الأحد، وامتدت إلى الساحل الشرقي الأمريكي من ولاية نورث كارولينا جهة الشمال إلى سواحل كندا على المحيط الأطلسي.