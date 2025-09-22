إعلان

أ ف ب: رفع العلم الفلسطيني فوق 21 مبنى بلدية في فرنسا

كتب : مصراوي

03:21 م 22/09/2025

رفع العلم الفلسطيني

وكالات

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب"، بأنه تم رفع العلم الفلسطيني فوق 21 مبنى بلدية في فرنسا.

ورُفِع علم فلسطين، اليوم الاثنين، على واجهة مبنى بلدية سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس، قبل ساعات قليلة من مؤتمر حل الدولتين المقرر عقده اليوم برئاسة فرنسية سعودية.

ودعا الأمين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي أوليفييه فور، إلى أن "يرفرف" العلم الفلسطيني على كل البلديات اليوم الاثنين الموافق 22 سبتمبر، مطالبًا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"الموافقة" على هذه المبادرة.

وقال فور، إن الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة في طريق حل الدولتين. ووجه فور حديثه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا: "نقول لنتنياهو أننا لن نقبل بفكرة إسرائيل الكبرى وللشعب الفلسطيني حق تقرير المصير".

وقال رئيس بلدية سان دوني في باريس، ماتيو هانوتان، إنه تم رفع العلم الفلسطيني فوق مبنى البلدية لتأكيد الموقف الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطينية.

رفع العلم الفلسطيني 21 مبنى بلدية فرنسا

