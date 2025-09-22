أمريكا: زلزال بقوة 3 ,4 درجة يضرب سان فرانسيسكو

كاليفورنيا (الولايات المتحدة)- (أ ب)

ضرب زلزال بقوة 3ر4 درجة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في وقت مبكر من اليوم الإثنين، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع في شرق جنوب شرق بركلي قبل فترة قليلة من الثالثة فجرا بتوقيت المحيط الهادي الصيفي.

وتحدث الكثيرون من سكان المنطقة عن شعورهم بالزلزال، بينما انطلقت صافرات إنذارت الزلازل على الهواتف.

ولم يعرف على الفور ما إذا كان هناك مصابون أو أضرار كبيرة.