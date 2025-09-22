وكالات

اعتبر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج أن قرارات بعض الدول الغربية بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين تمثل "يوماً حزيناً" لكل من يسعى إلى السلام، زاعمًا أنها خطوات "لن تجدي نفعاً".

وقال هرتسوج، في منشور عبر منصة إكس، إن الاعتراف يأتي في وقت "تواصل فيه حماس حملتها واحتجازها لـ48 أسيرًا داخل غزة"، مضيفاً أن هذه الخطوات "لن تحرر أسرى، ولن تساعد الفلسطينيين، ولن تقرّبنا من أي اتفاق، بل ستصب في مصلحة حماس وتعزز قوى الظلام"، على حد تعبيره.

After the atrocities of October 7, while Hamas continues its campaign of terror, and while it continues to cruelly hold 48 hostages in the tunnels and dungeons of Gaza, the recognition of a Palestinian state by some nations today is, not surprisingly, cheered by Hamas.



It will… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) September 21, 2025

وتأتي تصريحات هرتسوج عقب إعلان بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، وهو ما قوبل بغضب داخل إسرائيل، حيث توعّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرد فور عودته من زيارته للولايات المتحدة.

وفي المقابل، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده انضمت إلى أكثر من 150 دولة تعترف بفلسطين "لإبقاء أمل السلام وحل الدولتين حياً"، معلناً كذلك عن توجيه بفرض عقوبات جديدة على شخصيات من حركة حماس.

كما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن اعتراف أوتاوا بالدولة الفلسطينية يعكس "التزام كندا بالمشاركة في بناء مستقبل سلمي واعد للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

أما رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيزي ووزيرة خارجيته فأكدا في بيان مشترك أن الاعتراف بفلسطين "جزء من جهد دولي منسق لإحياء حل الدولتين، بدءاً من وقف إطلاق النار في غزة وضمان إطلاق الأسرى"، مع التشديد على أن "حماس لن يكون لها أي دور في الإدارة أو الأمن".