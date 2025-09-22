إعلان

"يوم حزين".. أول تعليق من الرئيس الإسرائيلي على اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية

كتب : مصراوي

01:58 م 22/09/2025

الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

اعتبر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج أن قرارات بعض الدول الغربية بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين تمثل "يوماً حزيناً" لكل من يسعى إلى السلام، زاعمًا أنها خطوات "لن تجدي نفعاً".

وقال هرتسوج، في منشور عبر منصة إكس، إن الاعتراف يأتي في وقت "تواصل فيه حماس حملتها واحتجازها لـ48 أسيرًا داخل غزة"، مضيفاً أن هذه الخطوات "لن تحرر أسرى، ولن تساعد الفلسطينيين، ولن تقرّبنا من أي اتفاق، بل ستصب في مصلحة حماس وتعزز قوى الظلام"، على حد تعبيره.

وتأتي تصريحات هرتسوج عقب إعلان بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، وهو ما قوبل بغضب داخل إسرائيل، حيث توعّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرد فور عودته من زيارته للولايات المتحدة.

وفي المقابل، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده انضمت إلى أكثر من 150 دولة تعترف بفلسطين "لإبقاء أمل السلام وحل الدولتين حياً"، معلناً كذلك عن توجيه بفرض عقوبات جديدة على شخصيات من حركة حماس.

كما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن اعتراف أوتاوا بالدولة الفلسطينية يعكس "التزام كندا بالمشاركة في بناء مستقبل سلمي واعد للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

أما رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيزي ووزيرة خارجيته فأكدا في بيان مشترك أن الاعتراف بفلسطين "جزء من جهد دولي منسق لإحياء حل الدولتين، بدءاً من وقف إطلاق النار في غزة وضمان إطلاق الأسرى"، مع التشديد على أن "حماس لن يكون لها أي دور في الإدارة أو الأمن".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الإسرائيلي بريطانيا الدولة الفلسطينية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"الإجراءات الجنائية".. ننشر الإجراءات الكاملة لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية
الإدارية العليا: صب الحصيرة الخرسانية يحمي رخصة البناء من الإلغاء
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة إلى مصر
24 سيارة جديدة انخفضت أسعارها في 21 يومًا.. التراجع وصل ربع مليون جنيه
الذهب عالميا يحلق عند مستوى قياسي جديد.. فما الأسباب؟
حالة الطقس.. أمطار خفيفة وتراجع الحرارة خلال الساعات المقبلة