طريف: نتنياهو تعهّد بحماية دروز سوريا ضمن أي اتفاق مرتقب مع دمشق

وكالات

قال الشيخ موفق طريف، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في إسرائيل، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدّم التزامات واضحة تتعلق بمصير الدروز في سوريا.

وفي حديث لقناة i24NEWS، أوضح طريف أن التفاهمات المتوقعة مع دمشق تشمل بندًا ينص على نزع السلاح في جنوب سوريا وتوفير ضمانات لأمن الطائفة الدرزية هناك.

وأضاف أن ملف المختطفين الدروز طُرح بالفعل خلال لقائه مع نتنياهو، لكن الأخير رفض التعهد بأي التزامات أو الخوض في تفاصيل تخص القضية.

وذكّر طريف بأنه كان قد ناقش هذا الملف في أغسطس الماضي مع المبعوث الأمريكي إلى لبنان وسوريا، توم باراك، الذي وعد بالعمل على معالجة القضية وفتح ممر إنساني.

وأكد الرئيس الروحي للدروز أن التعامل مع قضايا الأقليات، وعلى رأسها الطائفة الدرزية في سوريا، يمثل مدخلاً أساسياً لحل أزمات المنطقة، زاعمًا أن تجاهل المجتمع الدولي لما وقع في السويداء من قتل وتهجير وانتهاكات دفعه للضغط على إسرائيل من أجل التدخل.