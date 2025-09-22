رئيس وزراء مالطا: سنعترف اليوم رسميًا بدولة فلسطين

وكالات

تعتزم مالطا الاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الاثنين، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء في مالطا.

وستنضم مالطا بذلك إلى كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، إذ اعترفت الدول الأربع بدولة فلسطين أمس الأحد، في خطوة تهدف إلى تعزيز حل الدولتين من أجل إنهاء الحرب في غزة وإحلال السلام في المنطقة.

وفي وقتٍ سابق من مايو، أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، لأول مرة عن خطط الاعتراف بدولة فلسطينية.

تتمتع الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط، والعضو في الاتحاد الأوروبي، بتاريخ طويل في دعم القضايا الفلسطينية وتأييد الجهود الساعية إلى حل الدولتين، وفي الوقت نفسه تحافظ على علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

وعاشت زوجة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في الجزيرة لعدة سنوات، وفق ما أفادت سكاي نيوز عربية.

وسيُعقد اليوم الاثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤتمر حل الدولتين برئاسة سعودية فرنسية، حيث يتوقع أن تعلن دول عدة على رأسها فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.