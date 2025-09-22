إعلان

رئيس وزراء مالطا: سنعترف اليوم رسميًا بدولة فلسطين

كتب : مصراوي

01:19 م 22/09/2025

رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

تعتزم مالطا الاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الاثنين، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء في مالطا.

وستنضم مالطا بذلك إلى كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، إذ اعترفت الدول الأربع بدولة فلسطين أمس الأحد، في خطوة تهدف إلى تعزيز حل الدولتين من أجل إنهاء الحرب في غزة وإحلال السلام في المنطقة.

وفي وقتٍ سابق من مايو، أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، لأول مرة عن خطط الاعتراف بدولة فلسطينية.

تتمتع الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط، والعضو في الاتحاد الأوروبي، بتاريخ طويل في دعم القضايا الفلسطينية وتأييد الجهود الساعية إلى حل الدولتين، وفي الوقت نفسه تحافظ على علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

وعاشت زوجة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في الجزيرة لعدة سنوات، وفق ما أفادت سكاي نيوز عربية.

وسيُعقد اليوم الاثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤتمر حل الدولتين برئاسة سعودية فرنسية، حيث يتوقع أن تعلن دول عدة على رأسها فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس وزراء مالطا دولة فلسطينية الجمعية العامة الأمم المتحدة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"الإجراءات الجنائية".. ننشر الإجراءات الكاملة لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية
الإدارية العليا: صب الحصيرة الخرسانية يحمي رخصة البناء من الإلغاء
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة إلى مصر
24 سيارة جديدة انخفضت أسعارها في 21 يومًا.. التراجع وصل ربع مليون جنيه
الذهب عالميا يحلق عند مستوى قياسي جديد.. فما الأسباب؟
حالة الطقس.. أمطار خفيفة وتراجع الحرارة خلال الساعات المقبلة