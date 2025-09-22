إعلان

ضابطة أمريكية سابقة: الكونجرس يشرع المأساة في غزة بدعمه لإسرائيل

10:58 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025

الكونجرس الأمريكي

وكالات

هاجمت الضابطة الأمريكية السابقة جوزفين غويلبو سياسات بلادها تجاه الحرب في غزة، متهمة الكونجرس بالتواطؤ في "إبادة جماعية" يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وقالت غويلبو، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إنها تشعر بـ"عار شخصي" من موقف واشنطن في مجلس الأمن، معتبرة أن الدعم المالي والسياسي غير المحدود لإسرائيل يتناقض مع القيم التي دافعت عنها خلال سنوات خدمتها في الجيش الأميركي.

وأضافت أن الكونجرس يواصل ضخ مليارات الدولارات إلى تل أبيب "بينما يترك المحاربين القدامى يواجهون التشرد والانتحار"، مشددة على أن هذا النهج "لا يحترم لا القيم الأميركية ولا جنودها".

وكشفت الضابطة السابقة أنها تعرضت لتهديدات بالقتل بسبب انتقادها للسياسات الإسرائيلية، لكنها اعتبرت أن ما يجري في غزة من قصف ودمار يستوجب موقفًا صريحًا يفضح "الازدواجية الأميركية" في تطبيق القانون الدولي.

وختمت غويلبو بدعوة المحاربين القدامى في الولايات المتحدة إلى رفع أصواتهم ضد استمرار هذا الدعم، مؤكدة أن "الوقت حان لتغيير جذري يعيد التوازن إلى السياسة الأميركية ويضع حقوق الشعوب المظلومة في مقدمة الأولويات".

