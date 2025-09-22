

وكالات

وضعت سلطات العاصمة الفرنسية باريس على برج إيفل العلمين الفلسطيني والإسرائيلي عشية اعتراف جمهورية فرنسا بالدولة الفلسطينية.

وتم تثبيت شاشة عند مستوى الطابق الأول تعرض الأعلام إلى جانب حمامة السلام، فيما أضيء البرج باللون الأبيض.

وقالت عمدة باريس آن إيدالجو في صفحتها على شبكة Bluesky مرفقة رسالتها بصورة لبرج إيفل مع الأعلام: "باريس تدعم مبادرة رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، باريس تؤكد من جديد التزامها بالسلام، الذي بات أكثر من أي وقت مضى ممكنًا فقط من خلال تنفيذ مفهوم الدولتين".

وفي وقت سابق، أعلن ماكرون أنه سيعقد في 22 سبتمبر بمقر الأمم المتحدة مؤتمرا حول مسألة الاعتراف بفلسطين، بغض النظر عن الأعمال القتالية في غزة أو غيرها من الخطوات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية.

وفي 24 يوليو، صرح بأن فرنسا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوضح قصر الإليزيه، فإنه خلال هذا الحدث ستتبع تسع دول أخرى مثال الجمهورية الفرنسية، وفقا لروسيا اليوم.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا، اعترافها بدولة فلسطين، ليرتفع عدد الدول التي اتخذت هذه الخطوة إلى 152 دولة، من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

ومؤخرا، أعلنت 11 دولة، بينها مالطا وبريطانيا ولوكسمبورغ وفرنسا وأستراليا وأرمينيا وبلجيكا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري.