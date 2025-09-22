زعيم الديمقراطيين: ترامب يدفع أمريكا نحو الديكتاتورية



وكالات

حذر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مسار نحو الديكتاتورية، بعدما ضغط ترامب على وزارة العدل لمقاضاة معارضين سياسيين له.

ورأى شومر، أن تحويل الوزارة أداة تلاحق أعداءه ترامب، سواء كانوا مذنبين أو لا، هو مسار نحو الديكتاتورية"، مضيفا أن هذا ما تقوم به الديكتاتوريات.

ودعا ترامب وزارة العدل علنا، إلى ملاحقة أشخاص يعتبرهم خصومه، في أحدث خطوة ضمن تحركات يقول منتقدون إنها تؤثر على استقلالية هذه الوزارة.

وفي منشور بدا أنه موجه إلى وزيرة العدل بام بوندي، انتقد ترامب على منصته "تروث سوشال": التأخير في ملاحقات قضائية محتملة ضدّ السيناتور عن كاليفورنيا، آدم شيف والمدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيشا جيمس، وهما عضوان في الحزب الديمقراطي.

ويتهمهما رئيس وكالة تمويل الإسكان، بيل بولت، المعيَّن من ترامب، بتزوير وثائق متعلقة بطلبات قروض عقارية.

وأضاف ترامب: "لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك، هذا يدمّر سمعتنا وصدقيتنا"، مشيرا إلى أنه قرأ عشرات الرسائل المطالِبة بمقاضاة شيف وجيمس، بالإضافة إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) السابق جيمس كومي، الذي اتهمه بالكذب على الكونجرس.

والسبت، قال ترامب: "إنه أقال المدعي العام في المنطقة الشرقية من فيرجينيا، إيريك سيبرت، الذي كان يواجه ضغوطاً بشأن تحقيقات تطال اثنين من الخصوم السياسيين للرئيس الجمهوري"، وفقا لسكاي نيوز.