بالرصاص المطاطي.. إصابة فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة غرب جنين

01:21 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025

قوات الاحتلال أرشيفية

وكالات

أصيب شابان بالرصاص المطاطي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد غرب جنين.

أفادت مصادر محلية، أن عدة آليات عسكرية اقتحمت البلدة من مدخلها الشرقي واطلقت الرصاص المطاطي على شابين وإصابت احدهما بالصدر والآخر باليد، نقلا على إثر ذلك إلى أحد المستشفيات في مدينة جنين.

أشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة محلات تجارية وأجبرت أصحابها على إغلاقها وتجولت في شوارع وأحياء البلدة.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت أول أمس بلدة يعبد وأغلقت جميع مداخلها الرئيسية والفرعية، بحسب وفا الفلسطينية.

