ترامب يؤكد: أمريكا ستساعد في الدفاع عن بولندا ودول البلطيق في مواجهة روسيا

12:16 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025

دونالد ترامب

(د ب أ)

طمأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحلفاء الأوروبيين بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن الولايات المتحدة ستساعد في الدفاع عنهم في حالة تعرضهم لهجوم روسي، وسط شكوك حول اهتمام واشنطن بأمن القارة.

وردا على سؤال من صحفي اليوم الأحد، عما إذا كان "سيساعد في الدفاع عن بولندا ودول البلطيق" إذا استمرت روسيا "في التصعيد"، قال ترامب: "سأفعل".

ومن المقرر أن يجتمع حلفاء الناتو في أوائل الأسبوع المقبل، بعدما طلبت إستونيا إجراء مشاورات بموجب المادة 4 من معاهدة الحلف بسبب الانتهاكات الروسية المزعومة لمجالها الجوي يوم الجمعة.

وقال الجيش الإستوني، إن ثلاث طائرات مقاتلة روسية دخلت المجال الجوي للبلاد دون إذن لمدة 12 دقيقة، بينما رفضت روسيا الاتهامات.

في الأسبوع السابق، أسقطت القوات البولندية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) مسيرات عسكرية روسية لأول مرة، بعدما دخلت نحو 19 طائرة مسيرة المجال الجوي البولندي.

ونفت روسيا هذا التوغل للمجال الجوي البولندي .

دونالد ترامب بولندا روسيا دول البلطيق
