بعد الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.. بريطانيا تحدّث خرائطها الرسمية

وكالات

حدّثت المملكة المتحدة، اليوم خرائطها بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رسميا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وعلى ضوء ذلك، قامت وزارة الخارجية البريطانية بتغيير عبارة "الأراضي الفلسطينية" المحتلة في خرائطها، إلى "فلسطين".

كذلك، أرفقت الخارجية البريطانية الخرائط المحدثة بتحذيرات من السفر إلى مناطق في فلسطين وإسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشكل رسمي، اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين.

وكتب ستارمر في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "اليوم، ومن أجل إحياء الأمل في السلام للفلسطينيين والإسرائيليين، وحل الدولتين، تعترف المملكة المتحدة رسميًا بدولة فلسطين".

ودعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى حل الدولتين مؤكدا أن اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية "ليس جائزة لحماس" كما يدّعي نتنياهو.

وأوضح ستارمر، أن الأزمة الإنسانية تتفاقم في غزة بينما تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل همجي الهجوم على مدينة غزة، مشيرا إلى أن الأمل في حل الدولتين بدأ يتبخر ويجب إجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني، حل الدولتين وعدا للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي بمستقبل أفضل.





