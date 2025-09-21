إسرائيل عن الاعتراف بفلسطين: مستقبلنا لن يُحسم في بريطانيا أو فرنسا

وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأحد، إن معظم دول العالم اعترفت سابقا بدولة فلسطين وكان الأمر خطأ لكن من يفعل ذلك بعد 7 أكتوبر يتخذ خطوة شائنة، وفق تعبيره.

وأكد ساعر، أن مستقبل إسرائيل لن يُحسم في لندن أو باريس بل سيحسم في القدس، مشيرا إلى أن تل أبيب ستكافح كل ما يهدد إسرائيل وأمنها ومستقبلها.

واعتبر ساعر، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية مكافأة لحماس و"للإرهاب" وللسلطة الفلسطينية، مضيفا "أصدقاؤنا يقفون معنا في هذه المعركة وعلى رأسهم الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كل من بريطانيا وأستراليا وكندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية. ومن المقرر أن تعترف فرنسا إلى جانب 6 دول أخرى بفلسطين خلال مؤتمر نيويورك لحل الدولتين غدا الاثنين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.