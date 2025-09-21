إعلان

أبو مازن: اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين خطوة ضرورية لتحقيق السلام

05:45 م الأحد 21 سبتمبر 2025

محمود عباس أبو مازن

وكالات

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إن اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين يشكل خطوة هامة وضرورية لتحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأوضح عباس، أن الاعتراف البريطاني بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته وتجسيد استقلاله سيفتح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين.

وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إلى أن اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بالدولة الفلسطينية قرارات شجاعة تنسجم مع القانون الدولي وتنطلق من الحرص على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية المبادرة لهذا الاعتراف وأن تنحاز للقانون الدولي.

وأعلنت كل من بريطانيا وأستراليا وكندا، اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية بدءًا من اليوم الأحد.

الاعتراف بفلسطين محمود عباس أبو مازن مؤتمر نيويورك
