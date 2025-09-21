إعلان

مقتل مسؤول حكومي في الفاشر وزوجته جراء قصف الدعم السريع منزلهما

02:40 م الأحد 21 سبتمبر 2025

قصف الدعم السريع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت حكومة ولاية شمال دارفور، مقتل أمينها العام محمداي عبد الله وزوجته جراء قصف الدعم السريع منزلهما في مدينة الفاشر بصاروخ أطلقته طائرة مسيّرة، مساء أمس السبت.

ونعت حكومة الولاية، في بيان، أمينها العام وزوجته، مشيرة إلى أن عبد الله عمل ضابطًا إداريًا في جميع محليات الولاية، كما شغل منصب المدير التنفيذي لمحليات الفاشر، أم كدادة، اللعيت جار النبي، سرف عمرة، الطينة، كبكابية، كتم، السريف، طويلة، ومليط.

ويأتي ذلك بعد يوم على المجزرة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، فجر الجمعة، بحق المدنيين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، إذ استهدفت بطائرة مسيّرة مسجدًا أثناء صلاة الفجر ما أسفر عن مقتل 43 مصليًا، بينهم شيوخ وشباب، فيما أصيب آخرين بجروح خطيرة، وفق ما أفادت شبكة أطباء السودان.

وأدانت الشبكة هذه الجريمة المروعة والتي تخالف كل القوانين الدولية والإنسانية، مؤكدة أن استهداف المواطنين العزل يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان ووصمة عار في جبين مرتكبيها، كما أنه يكشف حجم الانتهاك الصارخ للدعم السريع للقيم الإنسانية والدينية والقانون الدولي الإنساني.

بينما أكدت قيادة الجيش السوداني في الفاشر، أن الهجوم أسفر عن مقتل 75 مدنيًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقتل مسؤول حكومي قصف الدعم السريع ولاية شمال دارفو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
بن غفير: سنوقف السياسيين البريطانيين إذا تمت ملاحقة جنودنا في لندن

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة