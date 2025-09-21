إعلان

مظاهرات حاشدة في إسرائيل للمطالبة بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى

01:34 م الأحد 21 سبتمبر 2025

مظاهرات اسرائيلية - ارشيفية

وكالات

شهدت عدة مناطق في إسرائيل، أمس السبت، مظاهرات حاشدة شارك في الآلاف للمطالبة بإنهاء الحرب الدائرة منذ قرابة العامين وإبرام صفقة تبادل تفضي إلى الإفراج عن الأسرى.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن المظاهرة المركزية جرت في "ساحة الأسرى" وسط تل أبيب، بمشاركة عائلات الأسرى.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، بأن مناطق آخرى، منها القدس وحيفا، شهدت مظاهرات حاشدة بمشاركة الآلاف.

وأغلق المتظاهرون شارعًا رئيسيًا في مدينة كفار سابا، بهدف الضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب وإبرام صفقة تبادل، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإنه لا يزال 48 أسيرًا إسرائيليًا محتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وجاءت المظاهرات بعدما اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتسبب في مقتل 42 من الأسرى، مشيرة إلى أنه اختار خيار الضغط العسكري بدلًا من التوصل إلى صفقة شاملة للإفراج عنهم.

إسرائيل الجيش الإسرائيلي تل أبيب عائلات الأسرى
