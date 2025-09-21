المعارضة الإسرائيلية تشكل "كتلة التغيير" لهزيمة نتنياهو

وكالات

أعلنت أحزاب المعارضة الإسرائيلية، السبت، أنهم سيحوّلون اجتماعاتهم المشتركة إلى منتدى دائم باسم "كتلة التغيير"، بهدف هزيمة الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة المقرر عقدها في أكتوبر 2026.

وشارك في الكتلة الجديدة: زعيم المعارضة ورئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، ورئيس "ياشار" جادي آيزنكوت، ورئيس الحزب الديمقراطي يائير جولان.

واتفقت المجموعة على إنشاء هيئة مهنية تتولى إعداد مبادئ توجيهية للحكومة المقبلة، وصياغة دستور، وإقرار خدمة وطنية شاملة، مع التأكيد على الحفاظ على هوية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وصهيونية، وفق ما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست".

وسيُعقد الاجتماع القادم مباشرةً بعد "عيد الغفران" (1 – 2 أكتوبر)، إذ توقع القادة انضمام نفتالي بينيت (رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق)، و بيني جانتس (العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي)، إلى المناقشات المستقبلية، بحسب الصحيفة العبرية.

وقالت "جيروزاليم بوست"، إن جادي آيزنكوت، أعلن الثلاثاء الماضي، عن تشكيل حزبه الجديد، وقبل ذلك بأسبوع كان قد التقى مع لابيد، إذ اتفقا على عقد اجتماع مع قادة ما يُعرف بـ"كتلة التغيير"، وبينهم السياسيون المشار إليهم.

وقبل استقالته من الكنيست في يونيو الماضي، شغل آيزنكوت عضوية البرلمان وكان الرجل الثاني في قيادة حزب "أزرق أبيض" بزعامة بيني جانتس.

ويضم الحزب 120 عضوًا مؤسسًا من قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد والأمن في إسرائيل، إلى جانب آيزنكوت.