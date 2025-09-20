إعلان

إيران تقرر تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

10:02 م السبت 20 سبتمبر 2025

إيران

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قرر المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، السبت، تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب إجراءات دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا، بريطانيا وفرنسا) ضد طهران.

وأشارت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، أن الرئيس مسعود بزشكيان ترأس جلسة الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي لمناقشة أوضاع المنطقة والاعتداءات الإسرائيلي في المنطقة، حيث أكد أن سياسة بلاده ستكون "التعاون بأكبر قدر ممكن لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة".

كذلك، أوضحت أن الجلسة حلّلت إجراءات بعض الدول في المجالات العسكرية والعقوبات، فضلا عن مناقشة الإجراءات غير المدروسة للترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي الإيراني.

وأكد البيان، أنه على الرغم من تعاون وزارة الخارجية الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقديم مقترحات للتسوية، فإن إجراءات الترويكا الأوروبية ستؤدي إلى تعليق التعاون مع الوكالة.

وذكر البيان، أنه تم تكليف الخارجية الإيرانية بمتابعة مشاوراتها للحفاظ على المصالح الوطنية للبلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وكالة الطاقة الذرية الترويكا طهران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الاستعلامات: حريصون على معاهدة السلام وقواتنا في سيناء لمحاربة "الإرهاب والتهريب"