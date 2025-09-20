إيران تقرر تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وكالات

قرر المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، السبت، تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب إجراءات دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا، بريطانيا وفرنسا) ضد طهران.

وأشارت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، أن الرئيس مسعود بزشكيان ترأس جلسة الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي لمناقشة أوضاع المنطقة والاعتداءات الإسرائيلي في المنطقة، حيث أكد أن سياسة بلاده ستكون "التعاون بأكبر قدر ممكن لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة".

كذلك، أوضحت أن الجلسة حلّلت إجراءات بعض الدول في المجالات العسكرية والعقوبات، فضلا عن مناقشة الإجراءات غير المدروسة للترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي الإيراني.

وأكد البيان، أنه على الرغم من تعاون وزارة الخارجية الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقديم مقترحات للتسوية، فإن إجراءات الترويكا الأوروبية ستؤدي إلى تعليق التعاون مع الوكالة.

وذكر البيان، أنه تم تكليف الخارجية الإيرانية بمتابعة مشاوراتها للحفاظ على المصالح الوطنية للبلاد.