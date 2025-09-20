إعلان

جيش الاحتلال يعلن اغتيال عنصر استخباراتي في حزب الله اللبناني

09:47 م السبت 20 سبتمبر 2025

أفيخاي أدرعي

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اغتيال عنصر من حزب الله اللبناني بغارة شنها سلاح الجو اليوم بمنطقة أرنون جنوبي لبنان.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة "إكي" "جيش الاحتلال قضى على أحد عناصر حزب الله والذي كان ضالعًا بمحاولات جمع معلومات استخباراتية عن قوات جيش الاحتلال".

وأشار أدرعي، إلى أن جيش الاحتلال "هاجم في وقت سابق اليوم (السبت) في منطقة أرنون في جنوب لبنان وقضى على أحد عناصر حزب الله"، مضيفا"وكان العنصر انشغل بمحاولات جمع معلومات استخباراتية عن نشاطات قوات جيش الاحتلال في جنوب لبنان حيث شكلت هذه النشاطات خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، وفق ادعائه.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله اللبناني لبنان أفيخاي أدرعي
