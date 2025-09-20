جيش الاحتلال يعلن اغتيال عنصر استخباراتي في حزب الله اللبناني

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اغتيال عنصر من حزب الله اللبناني بغارة شنها سلاح الجو اليوم بمنطقة أرنون جنوبي لبنان.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة "إكي" "جيش الاحتلال قضى على أحد عناصر حزب الله والذي كان ضالعًا بمحاولات جمع معلومات استخباراتية عن قوات جيش الاحتلال".

#عاجل 🔸 جيش الدفاع قضى على أحد عناصر حزب الله الإرهابي والذي كان ضالعًا بمحاولات جمع معلومات استخباراتية عن قوات جيش الدفاع



🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم (السبت) في منطقة أرنون في جنوب لبنان وقضى على أحد عناصر حزب الله الإرهابي.



🔸وكان العنصر الإرهابي انشغل بمحاولات جمع… pic.twitter.com/TW8MXdRXun — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 20, 2025

وأشار أدرعي، إلى أن جيش الاحتلال "هاجم في وقت سابق اليوم (السبت) في منطقة أرنون في جنوب لبنان وقضى على أحد عناصر حزب الله"، مضيفا"وكان العنصر انشغل بمحاولات جمع معلومات استخباراتية عن نشاطات قوات جيش الاحتلال في جنوب لبنان حيث شكلت هذه النشاطات خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، وفق ادعائه.