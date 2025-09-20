آيزنكوت: دخول الجيش الإسرائيلي إلى مدينة غزة حماقة استراتيجية

وكالات

وصفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، السبت، دخول جيش الاحتلال إلى مدينة غزة بأنه حماقة استراتيجية.

وأكد آيزنكوت، أن دخول مدينة غزة لن يؤدي إلى حسم فوري مع حماس، مشددا على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم تحت قيادة غير مناسبة.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، السبت، إن حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هي حكومة التفريط والخذلان وتضحي بأبنائهم من أجل أسباب سياسية.

وأكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين، أن دماء أبنائهم بالنسبة لنتنياهو هي أداة سياسية من أجل الحفاظ على منصبه، مضيفة "نحن الآن أمام منزل ملاك الموت منزل رئيس الحكومة نتنياهو الذي يضحي بأبنائنا".

وأوضحت عائلات الأسرى الإسرائيليين، أن نتنياهو يرسل الجنود لقتل إخوانهم في الأسر من أجل الحفاظ على حكمه، مؤكدة أن الضغط العسكري سيقود إلى عودة الجنود في توابيت وكل ذلك من أجل مصلحة شخص واحد وهو نتنياهو.

وأشارت عائلات الأسرى الإسرائيليين، إلى أن نتنياهو قرر إفشال أي صفقة تعيد أبناءهم إلى الديار والشعب الإسرائيلي ضحية لأفعاله، مشددة على أن لا سبيل لعودة الأسرى سوى بصفقة شاملة.

وذكّرت عائلات الأسرى، بأن احتلال مدينة غزة له مخاطر كبيرة على حياة الأسرى والجنود لكن نتنياهو قرر المضي قدما، متهمة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتسبب في مقتل 42 من الأسرى لأنه اتخذ قرار الضغط العسكري بدلا من صفقة شاملة.