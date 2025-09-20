لإصلاح عطل مفاجئ.. انقطاع المياه عن 4 أحياء في الخارجة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن قطع المياه مؤقتًا عن أربعة أحياء بالمدينة، بعد خروج محطة البستان عن الخدمة، مؤكدًا أن الفرق الفنية تحركت على الفور لإصلاح العطل وإعادة ضخ المياه في أسرع وقت.

وأوضح المتولي أن الانقطاع شمل أحياء البستان والكهرباء والنبوي المهندس، بالإضافة إلى أجزاء من حي البساتين، مشيرًا إلى أن عودة المياه ستتم بشكل تدريجي فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأضاف رئيس المدينة أن فرق الصيانة انتقلت إلى موقع المحطة لفحص مكوناتها وخطوط الربط وتحديد العطل بدقة، مع اتخاذ إجراءات فورية لتأمين بدائل تغذية لبعض المناطق، وضبط الضغوط عند إعادة التشغيل لتفادي أي مشكلات بالشبكات الداخلية.

وأكد رئيس المدينة أن الانقطاع مؤقت وهدفه حماية المرفق من أعطال ممتدة، مطالبًا السكان بترشيد الاستهلاك خلال فترة الصيانة، وتخزين كميات مناسبة فقط، مع تجنب تشغيل الطلمبات المنزلية على الجاف لحين عودة الضخ تدريجيًا.

أشار رئيس المدينة إلى التنسيق مع الإدارات الخدمية لتأمين احتياجات المدارس والمستشفيات والمخابز، بجانب استقبال الشكاوى عبر القنوات الرسمية لمتابعتها بشكل عاجل.





