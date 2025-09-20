إعلان

دبلوماسيون أمريكيون يجتمعون مع وزير الخارجية السوري

11:21 ص السبت 20 سبتمبر 2025

كريستوفر لانداو

واشنطن- (أ ب)

بحث نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو والمبعوث الخاص لسوريا توماس باراك مستقبل سوريا وعلاقاتها مع إسرائيل خلال اجتماع في واشنطن مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان يوم الجمعة أن لانداو "أكد هذه الفرصة التاريخية لسوريا لبناء دولة سلمية ومزدهرة ومستقلة بعد إعلان الرئيس ترامب عن تخفيف العقوبات".

وهذه أول زيارة رسمية يقوم بها مسؤول سوري رفيع المستوى للولايات المتحدة منذ 25 عاما بينما تكافح الحكومة الجديدة في دمشق للتعافي من الحرب الأهلية وتعزيز العلاقات مع الغرب بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد.


كريستوفر لانداو وزير الخارجية السوري واشنطن
