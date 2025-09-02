رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض للوسطاء: لا نستبعد صفقة جزئية في غزة

وكالات

قالت القناة 13 العبرية نقلا عن مصدر مطلع، الثلاثاء، إن وزير الشؤون الاستراتيجية، رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض رون ديرمر، نصح الوسطاء بعد الالتفات إلى التصريحات العلنية في إسرائيل بشأن صفقة شاملة، مؤكدا أن تل أبيب لا تستبعد التوصل إلى اتفاق جزئي.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن تصريحات ديرمر بعثت الوسطاء على التفاؤل بشأن استمرار المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق في غزة.

وفي أغسطس الماضي ردّت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بالإيجاب على المقترح الذي قدّمه الوسطاء، لكن إسرائيل لا تزال تماطل في تسليم رد رسمي إلى الوسطاء، وسط حملة ترويج يقودها وزراء إسرائيليون متطرفون بعدم إمكانية قبول صفقة جزئية.

وأعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، بدء العملية العسكرية البرية في مدينة غزة.

وخلال خطاب أمام جنود الاحتياط الذين تكم استدعاؤهم في الأسابيع الماضية، قال زامير إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيزيد ويعزز ضرباته وعملياتهم، مضيفا "لقد بدأنا بالفعل العملية البرية في غزة".

بدوره، وجّه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة إلى جنود الالحتياط، معربا فيها عن تقديره العميق تجاه الجنود وعائلاتهم، موضحا أن "نحن الآن أمام مرحلة حاسمة، أؤمن بكم وأثق بكم".

وأضاف نتنياهو في تصريحات له: "سنقود إسرائيل إلى نصر جارف، ونقاتل في حرب شرعية ولن ننسى ما جرى في السابع من أكتوبر"، مشددًا على أن حكومته تعمل على هزيمة حركة حماس.

وتابع أن الجيش الإسرائيلي "كسر المحور الإيراني في غزة ولبنان"، مشيدًا بدور الجنود بالقول: "لقد منحونا القوة وأثق بهم، وسننتصر".

وأكد نتنياهو أن المرحلة الحالية تمثل الحسم في مسار الحرب، وأن الهدف المركزي يبقى هزيمة حماس بشكل كامل.