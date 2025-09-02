وزير الخارجية البريطاني عن الوضع بغزة: كئيب بشكل لا يُعقل

وكالات

أدان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في كلمة ألقاها أمام البرلمان البريطاني، الوضع المأساوي في غزة، واصفا إياه بـ"مجاعة من صنع الإنسان" في القرن الحادي والعشرين.

ووصف لامي، الوضع على الأرض في قطاع غزة بأنه "كئيب بشكل لا يُعقل"، مؤكدا أن " صور وأنباء مروعة سوف تُحفر في أذهان الزملاء في هذا المجلس (البرلمان البريطاني)"، مشددا على أنها "صور وأنباء من شبه المستحيل وصفها بكلمات". وأضاف "لكن يمكننا، بل ويجب علينا، أن نصفها بدقة بكلماتنا".

وأكد لامي، أن تقارير الأمم المتحدة في 22 أغسطس أثبتت وجود مجاعة في مدينة غزة وانتشارها إلى مناطق أوسع، محذرا من تفاقم الجوع إذا لم يتم السيطرة عليه.

وانتقد لامي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتقييدها دخول المساعدات الإنسانية، داعيا إلى استجابة إنسانية ضخمة لمنع المزيد من الخسائر البشرية، مشيرا إلى استشهاد أكثر من 2000 فلسطيني خلال الأشهر الثلاثة الماضية أثناء محاولتهم تأمين الغذاء، وتعرض 132 ألف طفل لخطر الموت جوعا بحلول يونيو من العام المقبل.

واستعرض لامي جهود المملكة المتحدة، بما في ذلك استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وتعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وتخصيص 15 مليون جنيه إسترليني إضافية كمساعدات لغزة.

كما أعلن عن دعم لعلاج 600 ألف من سكان غزة، وكذا تمويل منظمة الصحة العالمية لمعالجة آلاف المصابين الذي تم نقلهم إلى مصر، إلى جانب خطة لنقل أطفال مرضى إلى بريطانيا لتلقي العلاج.

ودعا لامي إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، يشمل إطلاق سراح الأسرى وزيادة المساعدات، محذرا من أن تصعيد العمليات الإسرائيلية سيطيل الأزمة.

وأعرب وزير الخارجية البريطاني، عن قلقه إزاء استمرار بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، التي تعيق إقامة دولة فلسطينية متصلة.

وأكد لامي، التزام المملكة المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات جادة لإنهاء الأزمة، مشيرا إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار.

وفي سياق منفصل، أعلن لامي تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران بالتعاون مع فرنسا وألمانيا، بسبب خرقها الاتفاق النووي، موضحا أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد المسموح به بـ40 ضعفا، داعيا طهران إلى العودة للمفاوضات والامتثال لالتزاماتها.

وختم لامي بالتأكيد على التزام بريطانيا بالعمل مع شركائها الدوليين، بما في ذلك مصر والأردن، لضمان وصول المساعدات وتحقيق سلام دائم، مؤكدًا أن الأمن يتحقق بالاستقرار وليس بالاحتلال.