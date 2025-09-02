

وكالات

انتقد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، إعطاء حق النقض "الفيتو" لخمس دول فقط حول العالم، مؤكدا أنه لم يعد صالحا ومطالبا بتطبيق الديمقراطية.

وخلال جلسة حوارية في منتدى "بليد الاستراتيجي 2025" في دولة سلوفينيا، أوضح عبد العاطي أن مصر صوّتت لصالح قرارات الأمم المتحدة دعم اوكرانيا، لكن الغرب لم يعط اهتماما مماثلا لما يحدث في غزة، معتبرا ذلك "عار على الغرب والإنسانية، وعلى المجتمع الدولي ألا يفبل بالإبادة الجماعية في القطاع".

وأكد عبد العاطي، على أنه لا يمكن "إحياء التعددية في النظام الدولي بدون إصلاح مجلس الأمن"، مشددا على أن الرأي العام الدولي لم يعد يؤمن بالأمم المتحدة وميثاقها ولا القانون الدولي ومبدأ التعددية، محّرا من خطورة الأمر بسبب اودواجية المعايير.

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة عدم تجاهل الحضارات العربية والإسلامية والإفريقية العظيمة، موضحا أن تلك الحضارات يجب أن تحظى بتمثيل حقيقي في مجلس الأمن الدولي، معبترا أن إعطاء حق "الفيتو" لخمس دول فقط لم يعد صالحا، مضيفا أنه "يجب إعطاء هؤلاء نفس الحقوق أو منعه عن جميع الدول لتحقيق الديمقراطية".

وقال عبد العطي، إن العالم يواجه تحديات عديدة، مشيرا إلى أن أوكرانيا لا تشكّل تحديا أمنيا لأوروبا وحدها بل للعالم العربي والشرق الأوسط وأفريقيا أيضا، خصوصا في ما يتعلق بسلاسل الغذاء.

ونوّه عبد العاطي، إلى أن مصر من بين أكبر مستوردي القمح في العالم، متطرّقا إلى ارتفاع أسعاره بشكل كبير نتيجة التغيرات التي خلقتها الحرب، ما أثّر على الدولة وأفريقيا بأكلمها، موضحا أن مصر لأول مرة تواجه هذا لاقدر من التحديات في العصر الحديث سواء في الغرب أو الشرق والجنوب والشمال.

وأشار وزير الخارجية، إلى أنه لا توجد دولة بإمكانها التعامل مع كل هذه التحديات، موضحا في الوقت نفسه أن إحياء مبدأ التعددية لن يحدث سوى باتخاذ إجراءات معينة بما في ذلك إصلاح مجلس الأمن.

وأكد عبد العاطي، على ضرورة إصلاح مؤسسات "بريتون وودز"، لتكون ديمقراطية في اتخاذ قراراتها بخصوص البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.