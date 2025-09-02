إعلان

اليمن: 20 وفاة وأكثر من 7300 إصابة بالحصبة والكوليرا في تعز

05:43 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

الحصبة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت السلطات الصحية اليمنية، الثلاثاء، رصد 20 حالة وفاة وأكثر من 7300 إصابة بفيروس الحصبة ومرض الكوليرا في محافظة تعز جنوب غربي البلاد منذ مطلع العام الجاري 2025.

وأفاد تيسير السامعي، مدير الإعلام في مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بتعز، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بأن حالات الإصابة بعدد من الأمراض تواصل الارتفاع بالمحافظة المكتظة بالسكان وسط تحديات يواجهها القطاع الطبي.

وأوضح أن عدد حالات الوفاة بفيروس الحصبة ارتفع إلى عشر حالات منذ مطلع العام الجاري، بينما بلغت حالات الإصابة 1609.

وأشار المسؤول الطبي إلى أن عدد حالات الوفاة بالإسهال المائي الحاد والكوليرا وصل إلى عشر حالات خلال الفترة ذاتها، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 5695.

ولفت إلى وجود أمراض أخرى لا زالت مستمرة في المحافظة بينها حالات الإصابة بحمى الضنك، وحمى الانحناء، وفيروس غرب النيل، حيث بلغت الحالات مجتمعة 2508 إصابات بهذه الأمراض دون رصد وفيات.

كما أشار إلى أن هذه الأمراض تأتي مع استمرار معاناة القطاع الصحي من نقص حاد في التمويل المقدم من المانحين، فضلاً عن معاناة معظم السكان من شح المياه الصالحة للشرب.

وتعد تعز أكثر المحافظات اليمنية من حيث عدد السكان، وتنقسم جغرافياً بين سيطرة الحكومة من جهة وجماعة الحوثي من جهة أخرى، التي تحاصر مركزها "مدينة تعز" من معظم منافذها.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن تدهوراً حاداً جراء تداعيات الحرب المستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ أكثر من 10 سنوات، وتشير بيانات أممية إلى أن الصراع أدى إلى إغلاق نحو نصف المرافق الطبية.

كما يعاني هذا القطاع من نقص حاد في التمويل أدى إلى توقف العديد من البرامج الطبية وارتفاع أسعار الأدوية، ما جعل معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات صحية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اليمن الحصبة الكوليرا محافظة تعز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تململ الاحتياط.. جيش إسرائيل على حافة الانهيار ويبحث عن جنوده بالواتسآب
توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح