"جازبروم" الروسية توقع مذكرة ملزمة لتزويد الصين بالغاز لمدة 30 عامًا

03:59 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

شركة جازبروم الروسية

بكين (د ب أ)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "جازبروم" الروسية، أليكسي ميلر، في بكين اليوم الثلاثاء، أن روسيا والصين وقعتا مذكرة تفاهم ملزمة قانونيًا لإنشاء خط أنابيب غاز جديد عبر منغوليا إلى الصين، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية.

وأشار ميلر إلى أن سعر الغاز الذي سيتم توريده عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا 2" سيكون أقل من سعر التوريد إلى أوروبا، بسبب انخفاض تكاليف النقل.

كما وقعت جازبروم مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية وثائق لزيادة إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" الحالي من 38 مليار إلى 44 مليار متر مكعب سنويا، بحسب التقارير.

وأظهرت تقارير روسية أن من المقرر أن تبلغ سعة خط أنابيب "قوة سيبيريا 2"، الذي يبلغ طوله 6700 كيلومتر، منها 2700 كيلومتر داخل الأراضي الروسية، 50 مليار متر مكعب سنويا، على أن يمتد العقد لمدة 30 عاما.

ووصف ميلر خط الأنابيب بأنه "أكبر وأوسع وأشمل مشروع غاز في العالم من حيث كثافة رأس المال"، دون الإفصاح عن أي تفاصيل تتعلق بالتكاليف.

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة المشروع ستصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.

ويأتي هذا الإعلان عقب اجتماع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الصيني شي جين بينج والرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ في بكين.

