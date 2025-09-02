وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،إن المطلوب من الولايات المتحدة أن تقول لإسرائيل كفى للمجازر والظلم في غزة.



وأضاف أردوغان، لصحفيين على متن رحلة العودة من الصين اليوم، أنه لا يمكن نسيان أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية والعالم لن ينسى القتل الوحشي لأطفال غزة.



وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، أكد الرئيس التركي، أن بلاده لن تتغاضى عمن يريد خلق الفوضى في الأراضي السورية و"الحكومة بدمشق لن تقبل ذلك".



وتابع: "من يحاول عرقلة المسار القائم في سوريا سيدفع ثمن ذلك والأكراد أينما عاشوا إخواننا ولا أحد يستطيع أن يفرق بيننا".