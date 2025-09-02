الخارجية الفلسطينية ترحب بإعلان بلجيكا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين

وكالات

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بإعلان بلجيكا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في جلسة الأمم المتحدة، قائلة إنها تعتبره دعمًا لتحقيق السلام.



وطالبت الخارجية الفلسطينية الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين سرعة المبادرة وفتح مسار سياسي حقيقي لحل الصراع وإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.



وفي ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من سبتمبر الجاري، لكن بشروط.



وأشار بريفو في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إلى "المأساة الإنسانية في فلسطين، وخاصة في غزة"، فضلا عن "العنف الذي ترتكبه إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي" و"فشلها في منع خطر الإبادة الجماعية" كأسباب وراء هذا القرار.

وأضاف وزير الخارجية: "الأمر لا يتعلق بمعاقبة الشعب الإسرائيلي، بل بضمان احترام حكومتهم للقانون الدولي والإنساني واتخاذ إجراءات لمحاولة تغيير الوضع القائم على الأرض".