

كتب- محمد فتحي:

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السيد "أنطونيو كوستا" رئيس المجلس الأوروبي، على هامش المشاركة في فعاليات منتدى "بليد" بسلوفينيا مساء الاثنين الأول من سبتمبر ٢٠٢٥.

أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لانعقاد القمة المصرية-الأوروبية الأولى خلال الفترة المقبلة حفاظا على الزخم الذي تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وبما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي والأمني والعلمي، في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية، والبناء على التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات مع الاتحاد الأوروبي منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى القاهرة في مارس ٢٠٢٤ وصدور الإعلان المشترك حول ترفيع العلاقات للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، إذ تناول الوزير عبد العاطي الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع الذي وصل إلى حد المجاعة، مشددا على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف إطلاق النار، واضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوضع حد للجرائم الإسرائيلية السافرة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لوضع حد للقيود التي تفرضها على دخول المساعدات الإنسانية لغزة.

وحذر وزير الخارجية من خطورة السياسات الإسرائيلية الاستيطانية والتوسع في العمليات العسكرية التى تسعى إلى تقويض إقامة الدولة الفلسطينية، منوها بأهمية الضغط على الجانب الإسرائيلي لقبول المقترح المطروح لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات والتوقف عن تمسكها بشروط تعجيزية.

وأعرب عن التطلع لقيام الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات فعالة لوضع حد للجرائم الإسرائيلية ولدفعها للالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنسانى الدولى.