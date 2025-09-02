

وكالات

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أن روسيا والصين هما المنتصران الرئيسيان في الحرب العالمية الثانية.

وقال شي جين بينج خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين اليوم: مشاركة قيادتي روسيا والصين في الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الانتصار في الحرب العالمية الثانية أصبحت تقليدا حميما في العلاقات الثنائية بين البلدين

وأضاف: العلاقات بين روسيا والصين صمدت أمام الاختبارات وأصبحت نموذجا للعلاقات بين الدول، إذ أن الصين مستعدة مع روسيا للدعم المتبادل في تنمية شعبي البلدين والدفاع عن العدالة الدولية.

وأشار إلى أن الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتشكيل نظام حوكمة عالمي أكثر عدالة وعقلانية

من جانبه، قال الرئيس الروسي بوتين: "حضرتم الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية في موسكو، واليوم نشاطركم الاحتفال بالذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية والنصر في بكين"، وفقا لروسيا اليوم.