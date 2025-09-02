شهداء ومصابون إثر قصف الاحتلال لخيام النازحين ومناطق في قطاع غزة



وكالات

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عدة مناطق مختلفة وخيام للنازحين في قطاع غزة.

أسفر القصف الإسرائيلي لطيران الاحتلال عن سقوط 10 شهداء ومصابون جراء قصف إسرائيلي استهداف شقة سكنية في حي تل الهوا جنوبي غرب مدينة غزة.

كما سقط 3 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة، وفقا للغد.

ووقع عددا من الإصابات جراء استهداف الاحتلال خيام النازحين غرب جسر الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

في سياق آخر، اعتلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، رئيس بلدية الخليل تيسير أو سنينة عقب مداهمة منزله بمدينة الخليل.

كانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت اليوم منزل رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة بمدينة الخليل، وفقا للغد.