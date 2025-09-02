ترامب: استمرار الحرب في غزة يضر إسرائيل ويفقدها نفوذها في الكونجرس

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن استمرار الحرب في غزة يضر بصورة إسرائيل، ويجعلها تخسر نفوذها خاصة في الكونجرس الأمريكي، لافتًا إلى أنها كانت تمتلك أقوى جماعة ضغط في الولايات المتحدة قبل 20 عامًا.

وقال ترامب، في تصريحات لموقع "ديلي كولر"، "لو عدتم بالزمن 20 عامًا إلى الوراء، لأخبرتكم أن إسرائيل كانت تمتلك أقوى جماعة ضغط في الكونجرس، سواءً من أي جهة أو شركة أو مؤسسة أو دولة رأيتها في حياتي، كانت الأقوى، أما اليوم، فليس لديها جماعة ضغط قوية كهذه".

وأضاف الرئيس الأمريكي، "كان هناك وقت كان من المستحيل فيه أن تتكلم بسوء عن إسرائيل، إذا أردت أن تكون سياسيًا، أما اليوم، فتغير الوضع وأصبح لدينا، كما تعلمون، أوكاسيو كورتيز "نائبة ديمقراطية بالكونجرس معارضة لاسرائيل" وكل هؤلاء المجانين المعارضين لإسرائيل، وقد غيروا الوضع حقًا".

وأشار ترامب، إلى أنه لم يقدم أحد لإسرائيل أكثر مما قدمه هو، بما في ذلك الضربات الأخيرة على إيران، لافتا إلى أن تل أبيب سيضطرون لإنهاء هذه حرب غزة لأنها تضر بهم.