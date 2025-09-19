إعلان

الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين والتز سفيرًا لدى الأمم المتحدة

10:59 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

مايك والتز

وكالات

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، على تعيين مايك والتز، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، ممثلًا دائمًا لدى الأمم المتحدة.

ووافق 47 عضوًا في مجلس الشيوخ لصالح قرار تعيين والتز في منصبه الجديد، بينما صوت 43 ضده، بحسب التصويت الذي بثته قناة "سي-سبان" التلفزيونية الأمريكية.

وكانت الإدارة الأمريكية قدمت إلى مجلس الشيوخ قبل أكثر من 4 أشهر ترشيح والتز للمنصب.

واضطرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إلى إعادة التصويت على ترشيح والتز مرتين بسبب خطأ إجرائي، ما يثير احتمالًا بألا يتمكن من مباشرة مهامه رسميًا قبل انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيعة المستوى مطلع الأسبوع المقبل، بحسب روسيا اليوم.

وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن في وقت سابق إقالة والتز، الذي يُعد شخصية محورية في فضيحة تسريب معلومات سرية عبر تطبيق "سيجنال"، قبل أن يعلن لاحقًا ترشيحه لتولي منصب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة.

