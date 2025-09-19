مباحثات بين واشنطن ودمشق حول مستقبل سوريا والعلاقات مع إسرائيل

وكالات

اجتمع نائب وزير الخارجية، كريستوفر لانداو، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لمناقشة مستقبل سوريا، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن لانداو وباراك بحثا مع الشيباني العلاقات بين إسرائيل وسوريا، وتنفيذ اتفاق 10 مارس مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية السورية، في منشور عبر "إكس"، إن وزير الخارجية أسعد الشيباني التقى اليوم في واشنطن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندوا.

وقالت الخارجية السورية، إنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات السورية – الأمريكية وآفاق تطويرها.